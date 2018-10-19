Список трасс, на которых за скоростью сегодня будут следить патрульные

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 19 октября, в течение всего дня они будут находиться на следующих трасса и их участках:
– R 2/R 30: Кишинёв – Новые Анены – Каушаны;
– M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 240 – 266 км; 281 – 296 км;
– R 20/R 6: Кишинёв – Оргеев (на участке Оргеевского района);
– R 34/ R 33/ G98: на участке Хынчешcкого района;
– R 34: Хынчешть – Леова.
– M 3/ R 3: на участке Чимишлийского района.
Служба InfoTrafic призывает водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.
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