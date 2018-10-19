Список трасс, на которых за скоростью сегодня будут следить патрульные

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 19 октября, в течение всего дня они будут находиться на следующих трасса и их участках:

– R 2/R 30: Кишинёв – Новые Анены – Каушаны; – M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 240 – 266 км; 281 – 296 км; – R 20/R 6: Кишинёв – Оргеев (на участке Оргеевского района); – R 34/ R 33/ G98: на участке Хынчешcкого района; – R 34: Хынчешть – Леова. – M 3/ R 3: на участке Чимишлийского района.

Служба InfoTrafic призывает водителей адаптировать скорость движения согласно предписаниям ПДД.