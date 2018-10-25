Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 25 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– M 1/R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);

– R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района);

– R 2/R 30: Кишинёв – Новые Анены;

– R 6: Кишинёв – Оргеев, 23 – 48 км;

– R 14: Саратень – Сороки;

– R 34/ R 33/ G98: на участке Хынчешcкого района;

– R 34: Хынчешты – Леова;

– M 3/ R 3: на участке Чимишлийского района.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md