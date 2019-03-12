Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 12 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 255 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района); 40 – 70 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42 км; 44 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 40 км, 41 – 88 км;

R 16: Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 20 – 65 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км.