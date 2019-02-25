Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 25 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 225 – 266 км, 281 – 296 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26 – 42 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км;

R 4: Гояны – Криуляны, 18 – 42 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 80-124 км.