Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 6 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

  • M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 194 – 244 км; 255 – 266 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района), 40-70 км;
  • R 2: Кишинёв  – Бендеры, 24 – 49 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке Яловенского района), 26-42 км;
  • R 6: Кишинев –  Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 48 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ;
  • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км;
  • G 91: Унгены – Барбоены – Немцены, 5 – 28 км.
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