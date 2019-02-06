Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

0

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 6 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 194 – 244 км; 255 – 266 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района), 40-70 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 24 – 49 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, (на участке Яловенского района), 26-42 км;

R 6: Кишинев – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 48 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км;

G 91: Унгены – Барбоены – Немцены, 5 – 28 км.