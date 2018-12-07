Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 7 декабря, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинёв – Унгены,(на участке Страшенского района);

R 3/M 1: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);

R 30: Кишинёв – Анений Ной – Каушаны;

R 4: R 6 – Гояны – Криуляны – M 1, 18 – 42 км;

R 28: M 3 – Комрат, 0 – 15;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 43-70 км;

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв, 255 – 266 км, 281-296 км;

R 33: г. Хынчешты;

M 3: г. Чимишлия;

R 34/ G 125: г. Леова.

НИП призывает всех участников дорожного движения адаптировать скорость согласно предписаниям ПДД.