Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 19 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Бельцы – Кишинёв, 194 – 214 – 253 км;
  • R 2: Новые Анены – Бендеры;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны, 0 – 30 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 60 – 88, на участке Теленештского района;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, 70 – 103 км;
  • R 16: Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md