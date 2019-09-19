Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

0

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами.

Сегодня, 19 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Бельцы – Кишинёв, 194 – 214 – 253 км;

R 2: Новые Анены – Бендеры;

R 30: Новые Анены – Каушаны, 0 – 30 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 60 – 88, на участке Теленештского района;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 70 – 103 км;

R 16: Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км.