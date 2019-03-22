Список трасс, на которых за скоростью будут следить патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 22 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинёв – Унгены ( на участке Страшенского района), 70-107 км;

M 3: Кишинёв – Комрат;

M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194 – 224 км; 255 – 266 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 22-42 км, 44 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 60 км;

R 16: Фалешты – Скулень – Унгены, 53 – 81 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны , 79 – 101 км;

R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км.