Список трасс, на которых сегодня “следят” за скоростью радары

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Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования сообщает о трассах, на которых сегодня, 15 октября, дежурят экипажи, оснащённые приборами измерения скорости движения.

Так, сегодня они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 40 км;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 87 км;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 16: Бельцы – Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 20: Оргеев – Резина;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 0 – 20 – 55 – 101 км;

G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км.