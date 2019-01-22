Список трасс, на которых сегодня находятся патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 22 января, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 3: Кишинёв – Комрат (на участке Яловенского района);

R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района), 40 – 70 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 44 – 65 км;

M 5: Кишинёв – Бельцы, 255 – 266 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 48 км, 49 – 60 км;

R 13: Бельцы – Флорешты, 49 – 86 км;

R 16: Бельцы – Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 30: Анений Ной – Каушаны – Штефан-Водэ, 79 – 101 км;

R 32: M 3: Вулканешты – Кагул – Тараклия, 0 – 30 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул – Джурджулешты, 22 – 42 км, 121 – 184 км.