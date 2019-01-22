Список трасс, на которых сегодня находятся патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 22 января, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- M 3: Кишинёв – Комрат (на участке Яловенского района);
- R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района), 40 – 70 км;
- R 2: Кишинёв – Бендеры;
- R 3: Кишинёв – Хынчешты, 44 – 65 км;
- M 5: Кишинёв – Бельцы, 255 – 266 км;
- R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 48 км, 49 – 60 км;
- R 13: Бельцы – Флорешты, 49 – 86 км;
- R 16: Бельцы – Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;
- R 30: Анений Ной – Каушаны – Штефан-Водэ, 79 – 101 км;
- R 32: M 3: Вулканешты – Кагул – Тараклия, 0 – 30 км;
- R 34: Хынчешты – Леова – Кагул – Джурджулешты, 22 – 42 км, 121 – 184 км.
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