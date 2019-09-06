Список трасс, на которых сегодня находятся патрульные с радарами

Список трасс, на которых сегодня находятся патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных радарами. 

Сегодня, 6 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

– R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 – 70 – 103 км;

– R 3: Кишинев – Хынчешты, 09 – 26 – 42 км;

– R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 – 79 км;

– R 20: Оргеев – Резина;

– R 26: Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

– R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ, 0 – 30 км;

– R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

– G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;

– R 33/M 1/G 98: Хынчештский район;

– R 9: R 14 – Шолданешты – R 20.

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