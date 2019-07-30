Список трасс, на которых сегодня находятся патрульные с радарами

Список трасс, на которых сегодня находятся патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 30 июля, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;
  • R 2: Кишинев – Бендеры;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 20 – 65 км;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 – 60 км;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R20;
  • R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты, 9 – 40 км;
  • M 1 /M 3: на участке Яловенского района;
  • R 33/ G 98/ M 1: на участке Хынчештского района.
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