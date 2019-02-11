Список трасс, на которых сегодня находятся патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 11 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 3: Кишинёв – Комрат (на участке Яловенского района);

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194-224, 286-291 км;

R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района), 70-107 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 24-49 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 44-65 км;

R 4: 6: Гояны – Криуляны – M 1, 18-42 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13-21, 49-60 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан Водэ;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22-42 км.