Список трасс, на которых сегодня “дежурят” радары

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 27 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 3: Кишинёв – Комрат, (на участке Яловенского района);

M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194 – 224 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района); 40 – 70 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 26 – 42 км, 44 – 65 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 23 – 60 км;

R 16: Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны, 79 – 101 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км; 70 – 124 км.