Список трасс, на которых сегодня “дежурят” радары

Список трасс, на которых сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 26 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 3: Кишинёв – Комрат (на участке Яловенского района);
  • M 5: Бельцы – Кишинёв –  Тирасполь, 194 – 224 км; 255 – 266 км;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры;
  • R 1: Кишинёв – Унгены (на участке Страшенского района), 40-70 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 26-42 км, 44-65 км;
  • R 6: Кишинёв –  Оргеев, 13-21 км, 23-60 км;
  • R 16: Фалешты – Скулень – Унгены, 53-81 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны, 79-101 км;
  • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22-42, 70-124 км;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1.
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