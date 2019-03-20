Список трасс, на которых сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.
Так, сегодня, 20 марта, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:
- M 1: Кишинёв – Леушаны, 28 – 43 км;
- M 3: Кишинёв – Комрат, (на участке Яловенского района);
- M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194 – 224 км; 255 – 266 км;
- R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района); 40 – 70 км;
- R 2: Кишинёв – Бендеры;
- R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 44 – 65 км;
- R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 60 км;
- R 16: Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;
- R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;
- R 30: Новые Анены – Каушаны, 79 – 101 км;
- R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 42 км.
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