Список трасс, на которых сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения. Сегодня, 12 декабря, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:

R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);

R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);

M 3: Кишинев – Резень (на участке района Яловень);

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;

R 4: Гоян – Криулень, км 18 – 42;

R 6: Кишинев – Оргеев (на участке района Оргеев);

R 20: Оргеев – Резина – Рыбница, км 43 – 70;

R 21: Оргеев – Бравича – Калараш, км 23 – 48;

R 34: Леова;

R 33: Хынчешты;

R 3: Чимишлия;

R 28: M 3 – Комрат, км 0 – 15;

R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 35 – 95.