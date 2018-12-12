Список трасс, на которых сегодня дежурят радары

Список трасс, на которых сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения. Сегодня, 12 декабря, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:

  • R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);
  • R 3: Кишинев – Хынчешты (на участке района Яловень);
  • M 3: Кишинев – Резень (на участке района Яловень);
  • R 2: Кишинев – Бендеры;
  • R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;
  • R 4: Гоян – Криулень, км 18 – 42;
  • R 6: Кишинев – Оргеев (на участке района Оргеев);
  • R 20: Оргеев – Резина – Рыбница, км 43 – 70;
  • R 21: Оргеев – Бравича – Калараш, км 23 – 48;
  • R 34: Леова;
  • R 33: Хынчешты;
  • R 3: Чимишлия;
  • R 28: M 3 – Комрат, км 0 – 15;
  • R 30: Новые Анены – Кэушаны – Штефан-Водэ, км 35 – 95.
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