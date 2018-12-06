Список трасс, на которых сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 6 декабря, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:

⁃ R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);

⁃ R 3: Кишинев – Хынчешты, (на участке района Яловень);

⁃ R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;

⁃ R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, км 43 – 70;

⁃ M 5: Крива – Бельцы – Тирасполь, км 255-266; км 281 – 296;

⁃ R 14: Сэрэтень-Сорока;

⁃ R 34/G 125/ город Леова;

⁃ R 33/ город Хынчешты;

⁃ R 3/M3/ город Чимишлия.