Список трасс, на которых сегодня дежурят радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащённых приборами для измерения скорости движения.
Сегодня, 6 декабря, они будут располагаться на следующих трассах и их отрезках:
- ⁃ R 1: Кишинев – Унгены (на участке района Стрэшень);
- ⁃ R 3: Кишинев – Хынчешты, (на участке района Яловень);
- ⁃ R 30: Кишинев – Новые Анены – Кэушаны;
- ⁃ R 6: Кишинев – Оргеев, км 13 – 21, км 43 – 70;
- ⁃ M 5: Крива – Бельцы – Тирасполь, км 255-266; км 281 – 296;
- ⁃ R 14: Сэрэтень-Сорока;
- ⁃ R 34/G 125/ город Леова;
- ⁃ R 33/ город Хынчешты;
- ⁃ R 3/M3/ город Чимишлия.
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