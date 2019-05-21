Список трасс, на которых сегодня “дежурят” радары

Список трасс, на которых сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат патрулирования информирует водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 21 мая, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 255 – 266 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 33 км, 70 – 107 км;
  • R 2: Кишинёв – Бендеры, (на участке Новоаненского района);
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 6 – 25 км, 26 – 42 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 42 – 60 км;
  • R 20: Оргеев – Резина;
  • R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 55 – 101 км;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M1, 0 – 24 км.
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