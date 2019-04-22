Список трасс, на которых сегодня “дежурят” радары

Список трасс, на которых сегодня “дежурят” радары

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 22 апреля, они буду находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • R 1: Chișinău – Ungheni, (pe segmentul r-l Strășeni); km 70 – 107;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, (на участке Яловенского района);
  • R 6: Кишинёв – Кишинёв, 13 – 21 км, 23 – 88 км;
  • R 16: Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;
  • R 20: Оргеев – Резина – Рыбница;
  • R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны, 79 – 101 км;
  • R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;
  • R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 68 км, 121 – 184 км.
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