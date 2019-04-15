Список трасс, на которых сегодня “дежурят” радары

0

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 15 апреля, они буду находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 194 – 224 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, (на участке Страшенского района); 70 – 107 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры, 21 – 38 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, (на участке Яловенского района);

R 6: Кишинёв – Оргеев, 13 – 21 км, 23 – 88 км;

R 16: Фалешты – Скуляны – Унгены, 53 – 81 км;

R 20: Оргеев – Резина – Рыбница;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

R 26: Бендеры – Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны, 79 – 101 км;

R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;

R 34: Хынчешты – Леова – Кагул, 22 – 68 км, 121 – 184 км;

G 109: Делакэу – Бульбоака – R2, 0 – 15 км.