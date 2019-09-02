Список трасс, на которых сегодня дежурят патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 2 сентября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 194 – 214 – 253 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 – 70 км;

G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 26: Каушаны – Чимишлия, 6 – 59 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 – 79 км;

R 20: Оргеев – Резина;

R 9: R 14 – Шолданешты – R 20;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 9 – 26 – 42 км;

R 33/M 1/G 98: на участке Хынчештского района.