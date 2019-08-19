Список трасс, на которых сегодня дежурят патрульные с радарами

Список трасс, на которых сегодня дежурят патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования информирует всех водителей о местонахождении экипажей полиции, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 19 августа, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

  • M 5: Кишинёв – Бельцы – Крива, 214 – 253 км;
  • R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40; 70 – 103 км;
  • R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 40 км;
  • R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 23 – 42 – 60 – 88 км;
  • R 9: R 14 – Шолданешты – R 20, 0 – 45 км;
  • R 16: Скулень – Унгены, 53 – 81 км;
  • R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;
  • R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;
  • R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 18 – 101 км;
  • R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км;
  • G 91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – M 1, 5 – 28 км;
  • R 33/M 1/G 98: на участке Хынчештского района.
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