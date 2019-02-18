Список трасс, на которых сегодня “дежурят” патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 18 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:

M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 281-296 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 40-70 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);

R 16: Унгены, 53-81 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев, 23-48, 49-60 км;

R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26-42 км;

R 3: Хынчешты – Чимишлия, 44-65 км.