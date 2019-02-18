Список трасс, на которых сегодня “дежурят” патрульные с радарами

Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать водителей о местонахождении экипажей патрульных, оснащённых приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 18 февраля, они будут находиться на следующих трассах и их участках:
- M 5: Крива – Бельцы – Кишинёв – Тирасполь, 281-296 км;
- R 1: Кишинёв – Унгены, 40-70 км;
- R 3: Кишинёв – Хынчешты (на участке Яловенского района);
- R 16: Унгены, 53-81 км;
- R 6: Кишинёв – Оргеев, 23-48, 49-60 км;
- R 3: Кишинёв – Хынчешты, 26-42 км;
- R 3: Хынчешты – Чимишлия, 44-65 км.
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