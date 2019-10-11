Список трасс, на которых сегодня будут находиться патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 11 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

• M 5: Бельцы – Кишинев, км 194 – 253;

• R 1: Кишинев – Унгены, км 9 – 40 – 70;

• R 2: Кишинев – Бендеры, км 18 – 36;

• R 3: Кишинев – Хынчешты – Чимишлия, км 9 – 13 – 42;

• R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, км 13 – 41 – 60 – 88;

• R 9: R 14 – Шолдэнешты – R 20, км 0 – 45 ;

• R 14: R6 – Кодру Ноу – Сорока, км 0 – 23;

• R 16: Бельцы – Фалешты – Скулены – Унгены, км 53 – 81;

• R 20: Оргеев – Резина, км 21 – 48;

• R 25: Буковэц – Ниспорень, км 17 – 43;

• R 26:Бендеры – Каушаны – Чимишлия, км 6 – 59;

• R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, км 0 – 20 – 65;

• G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M1, км 5 – 28.