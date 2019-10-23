Список трасс, на которых сегодня будут находиться патрульные с радарами

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Национальный инспекторат патрулирования продолжает информировать граждан о местоположении экипажей патрульной полиции, оснащенных приборами для измерения скорости движения.

Сегодня, 23 октября, они будут находиться на следующих трассах и их отрезках:

M 3: Кишинёв – Комрат, на участке Яловенского района;

M 5: Бельцы – Кишинёв, 194 – 253 км;

R 1: Кишинёв – Унгены, 9 – 40 – 70 км;

R 2: Кишинёв – Бендеры;

R 3: Кишинёв – Хынчешты – Чимишлия, 9 – 13 – 42 км;

R 6: Кишинёв – Оргеев – Бельцы, 32 – 41 – 60 – 88 км;

R 9: R 14 – Шоладеншты – R 20, 0 – 45 км;

R 16: Бельцы – Фалешты – Скулены – Унгены, 53 – 81 км;

R 20: Оргеев – Резина, 21 – 48 км;

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17 – 43 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 0 – 20 – 65 км;

R 31: R 30 – Тудора – Паланка, 0 – 15 км.