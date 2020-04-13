Список сокращается: полицейские поймали ещё 45 объявленных в розыск преступников

Список сокращается: полицейские поймали ещё 45 объявленных в розыск преступников

С 6 по 12 апреля органы правопорядка задержали 45 человек, которые скрывались от правосудия.

По данным пресс-службы столичной полиции, правоохранители поймали 29 человек, находившихся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме этого, за отчётный период были задержаны 16 государственных должников.

Сотрудники полиции продолжают предпринимать все необходимые меры для установления местонахождения лиц, находящихся в уголовном розыске и скрывающихся от следствия.

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