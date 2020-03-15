Список КПП на границе с Румынией и Украиной, которые БУДУТ РАБОТАТЬ

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С 17 марта граждане Молдовы смогут воспользоваться лишь некоторыми КПП на границе с Румынией и с Украиной. Их список представлен ниже.

Румыния:

Леушень – Албица;

Скулены;

Унгены – Яссы;

Джурджулешть – Галац (оба КПП: железнодорожный и наземный)

Костешты – Стынка.

Украина:

Отачь – Могилев – Подольск;

Вэлчинец – Могилев – Подольск;

Окница – Сокиряны;

Бричаны – Росошаны;

Крива – Мамалыга;

Джурджулешты – Рени (оба КПП);

Этулия – Фрикэцей;

Мирное – Табаки;

Паланка – Маяки – Удобное;

Тудора – Староказачье.

Отметим, что въезд через данные КПП доступен ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РМ, за исключением представителей дипломатических миссией, перевозчиков грузов и обладателей вида на жительство на территории Молдовы.