Список КПП на границе с Румынией и Украиной, которые БУДУТ РАБОТАТЬ

С 17 марта граждане Молдовы смогут воспользоваться лишь некоторыми КПП на границе с Румынией и с Украиной. Их список представлен ниже.
Румыния:
- Леушень – Албица;
- Скулены;
- Унгены – Яссы;
- Джурджулешть – Галац (оба КПП: железнодорожный и наземный)
- Костешты – Стынка.
Украина:
- Отачь – Могилев – Подольск;
- Вэлчинец – Могилев – Подольск;
- Окница – Сокиряны;
- Бричаны – Росошаны;
- Крива – Мамалыга;
- Джурджулешты – Рени (оба КПП);
- Этулия – Фрикэцей;
- Мирное – Табаки;
- Паланка – Маяки – Удобное;
- Тудора – Староказачье.
Отметим, что въезд через данные КПП доступен ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РМ, за исключением представителей дипломатических миссией, перевозчиков грузов и обладателей вида на жительство на территории Молдовы.
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