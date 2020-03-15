Список КПП на границе с Румынией и Украиной, которые БУДУТ РАБОТАТЬ

Список КПП на границе с Румынией и Украиной, которые БУДУТ РАБОТАТЬ

С 17 марта граждане Молдовы смогут воспользоваться лишь некоторыми КПП на границе с Румынией и с Украиной. Их список представлен ниже. 

Румыния:

  • Леушень – Албица;
  • Скулены;
  • Унгены – Яссы;
  • Джурджулешть – Галац (оба КПП: железнодорожный и наземный)
  • Костешты – Стынка.

Украина:

  • Отачь – Могилев – Подольск;
  • Вэлчинец – Могилев – Подольск;
  • Окница – Сокиряны;
  • Бричаны – Росошаны;
  • Крива – Мамалыга;
  • Джурджулешты – Рени (оба КПП);
  • Этулия – Фрикэцей;
  • Мирное – Табаки;
  • Паланка – Маяки – Удобное;
  • Тудора – Староказачье.

Отметим, что въезд через данные КПП доступен ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РМ, за исключением представителей дипломатических миссией, перевозчиков грузов и обладателей вида на жительство на территории Молдовы.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md