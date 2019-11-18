Список кандидатов на пост генпрокурора будет представлен в ВСП

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Список кандидатов на должность генерального прокурора, выбранных несколько недель назад отборочной комиссией, будет представлен сегодня Высшему совету прокуроров (ВСП). Об этом заявил министр юстиции Фадей Нагачевский, отметив, что нет никакого документа, отменяющего этот конкурс.

По его словам, конкурс был законным и нет никаких правовых оснований для того, чтобы полученный в результате состязания список не был отправлен в ВСП. Чиновник добавил, что проект реформы системы правосудия будет доработан на этой неделе и представлен на рассмотрение Венецианской комиссии, заседание которой запланировано на декабрь.

Конкурс на должность генерального прокурора объявило Министерство юстиции 30 сентября. Подали документы 20 человек, а отборочная комиссия выбрала четырех претендентов: Олега Крышмару, Владислав Грибинчу, Вячеслава Солтана и Александра Стояногло. В начале прошлой недели экс-министр юстиции Олеся Стамате заявила, что отменяет результаты конкурса, что вызвало серьезный резонанс в обществе, создав волну негодования в экспертном сообществе действиями министра Олеси Стамате. Опытные и именитые юристы усомнились в профессионализме и компетентности министра юстиции, и выразили мнение, что Стамате действовала по политической указке Майи Санду.