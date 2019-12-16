Список экспортеров молдавской продукции на российский рынок вырастет более чем в 2,5 раза (ВИДЕО, ФОТО)

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Число категорий товаров, которые беспошлинно поставляются в РФ из Молдовы, также расширится.

Игорь Додон встретился сегодня с министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, сопредседателем Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ионом Пержу. Он проинформировал главу государства об итогах визита в Москву, где прошла его встреча с сопредседателем МПК с российской стороны Дмитрием Патрушевым.

По словам Иона Пержу, по итогам дискуссий с российским чиновником были достигнуты следующие важные договорённости:

Так, в Молдову уже доставлены 16 тысяч разрешений на транспортную перевозку («дозволов») на следующий год, но при необходимости это число может быть увеличено. Начиная со следующего года, список экспортеров фруктов и овощей на российский рынок будет расширен со 130 до 350 молдавских компаний. Достигнута договорённость о расширении с 1 января 2020 года перечня категорий товаров, которые будут поставляться на российский рынок без взимания таможенных пошлин. Речь идет о говядине, семенах подсолнечника, сахаре, этиловом спирте и мебели. К настоящему времени первые пять категорий товаров, за которые не взимается пошлина, это: овощи; свежие яблоки, груши и айва; абрикосы, черешня и вишня; консервированные овощи и вино.

Кроме того, Ион Пержу сообщил о том, что обратился к Роспотребнадзору с просьбой провести инспекцию дополнительно 33 винодельческих предприятий и четырех консервных заводов для предоставления им доступа на российский рынок.

– Дал высокую оценку результатам, полученным Ионом Пержу. Добавил, что в ходе запланированного на этой неделе визита в Москву я проведу встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и спецпредставителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова, вице-премьером Дмитрием Козаком, с которыми будет продолжен диалог, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

