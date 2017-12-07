Списки ПКРМ: кто может занять место Оксаны Доменти в кресле депутата

Депутат от Партии коммунистов Оксана Доменти заявила об окончании своей политической карьеры и уходе из парламента.

Становящееся вакантным кресло депутата может занять бывший министр юстиции Виталие Пырлог. По крайней мере, именно он идет следующим в списках ПКРМ.

Сам Пырлог еще не сказал, готов ли он стать депутатом. Если же он откажется, следующей в списках идет учитель Алена Бабюк.

Виталий Пырлог родился 28 июля 1974 года в городе Ниспорены Молдавской ССР. В январе 2001 года был назначен заместителем начальника Управления правительственного агента и международных отношений министерства юстиции Республики Молдова, с 2001 по 2006 годы был представителем правительства Молдовы в Европейском суде по правам человека. С 20 сентября 2006 по 25 сентября 2009 года занимал должность министра юстиции Молдовы. С 14 по 25 сентября 2009 года — исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы. С 2009 года Виталий Пырлог возглавляет общественную ассоциацию «Альянс за юстицию и права человека».