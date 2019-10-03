Списки кандидатов на мэрию столицы кишат людьми кукловода! – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Господа, посмотрите, кто подал документы для участия в выборах столичного примара!

Тут просто плюнуть негде – везде люди кукловода! Кроме Чебана и Нэстасе, я, честно говоря, не пойму, кто из этих граждан реально независим от ДПМ?

Прошу своих друзей помочь мне разобраться…

1) Теодор Кырнац, партия «Воля народа» (PVP) – был членом Высшего совета магистратуры при режиме Плахотнюка, верой и правдой служил своему боссу.

2) Валерий Клименко, отдавший партию фигуранту уголовного дела Илану Шору!

3) Валерий Мунтяну – с подачи олигарха подписал в 2016 году договор с американским офшором о концессии 40% территории Молдовы!

4) Владимир Чеботарь, экс-министр юстиции ДПМ. Он точно не от Плахотнюка!

5) Дорин Киртоакэ – сдал Плахотнюку все, что хочешь: острова в парке «Ла извор», кафе «Гугуцэ», сотни гектаров земли, а в 2018 – город!

6) Виталий Маринуца (как и Октавиан Цыку, Валерий Мунтяну) был в правительстве/альянсе с ДПМ.

7) Владимир Цуркану – работал пресс-секретарем экс-президента Николая Тимофти! Верой и правдой защищал систему!

7) Думитру Цыра и вовсе был одним из главных пропагандистов Плахотнюка, будучи директором Realitatea TV. Сегодня он идет по спискам ЕНП Лянкэ, отважного борца с режимом кукловода!

8) Октавиан Цыку до сих пор работает в газете Плахотнюка Timpul. Критикует блок ACUM за альянс с ПСРМ. Но при этом убеждает всех, что он не с Плахотнюком!

9) Видимо, единственный кандидат, который не связан с ДПМ,– это бывший прокурор Кишинёва Иван Дьяков из «Нашей партии». Его брат Дмитрий Дьяков 10 лет был правой рукой Плахотнюка, а сам Иван Дьяков трубит везде, что борется с Плахотнюком и собственным братом.

Кстати, прокурором города он стал аккурат с приходом ДПМ и Плахотнюка к власти. Ни одного громкого дела против мафии демократов мы от этого товарища так и не увидели.

Да, ДПМ пошла ва-банк по всей стране! Позволим мафии опять вернуться к власти?!