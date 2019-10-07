Спирт, контрафактный алкоголь и сигареты на 100 000 леев: группа “предпринимателей” попалась в руки правоохранителей (ФОТО, ВИДЕО)

Спирт, контрафактный алкоголь и сигареты на 100 000 леев: группа “предпринимателей” попалась в руки правоохранителей (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Национального инспектората расследований выявили группу лиц, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности.

Группировка занималась закупками, перевозкой, хранением этилового спирта и изготовлением контрафактных алкогольных напитков без уплаты соответствующих налогов и сборов в государственный бюджет. Товар перенаправлялся мелким дистрибьюторам: магазинам, барам, ночным клубам в северных районах страны.

В результате было проведено несколько обысков в домах и магазинах подозреваемых в городе Единец, где было обнаружено и изъято около 400 литров жидкости со специфическим запахом, похожей на этиловый спирт (в пластиковых сосудах разных размеров), 520 бутылок объёмом 0,5 л с той же жидкостью, более 1 500 пустых пластиковых бутылок, сосуды и устройства для подделки этилового спирта, а также 1 930 пачек сигарет разных марок без документов о происхождении. Общая стоимость продукции составила более 100 тыс. леев.

Полиция проводит дальнейшие проверки. Виновные лица будут наказаны в соответствии с действующим законодательством.

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