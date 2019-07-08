Спикер встретилась с заместителем администратора Агентства США по международному развитию

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Председатель парламента встретилась сегодня, 8 июля, с заместителем администратора Агентства США по международному развитию (USAID) по Европе и Евразии Броком Бирманом.

– Высоко оценила поддержку и открытость USAID на протяжении многих лет. Поблагодарила правительство, конгресс, агентство USAID и граждан США за постоянную финансовую помощь, предоставляемую в рамках различных проектов двустороннего сотрудничества. Положительный эффект помощи в сумме более 1,4 миллиарда долларов ощущается большинством наших граждан, – отметила она на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Спикер также приветствовала подписание на уровне правительства двух писем о намерениях для увеличения финансирования, призванного способствовать экономическому росту. Зинаида Гречаный перечислила приоритеты дальнейшего двустороннего сотрудничества, отметив новые возможности для развития бизнеса путем создания привлекательной среды, расширения программы COMPACT, поддержки сельскохозяйственных производителей, продвижения молодежи и т. д.