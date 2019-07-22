Спикер встретилась с прибывшей в Молдову делегацией ПАСЕ

Спикер встретилась с прибывшей в Молдову делегацией ПАСЕ

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с содокладчиками Комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы Маривонн Блондин и Эгидиюсом Варейкисом, которые совершают визит в нашу страну. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Республикой Молдова и ПАСЕ, а также рассмотрели текущую ситуацию в нашей республике. 

В частности, Зинаида Гречаный представила ретроспективу событий последних месяцев в Молдове, сообщила о приоритетах правительства и отметила шаги, которые должны быть предприняты в ближайшее время для нормального функционирования государства. Она также обратила внимание на то, что избирательные правила для организации местных выборов в Молдове остаются неизменными, а всеобщие местные выборы будут проводиться в соответствии с действующим законодательством.

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