Спикер встретилась с председателем Венецианской комиссии

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Зинаида Гречаный встретилась сегодня с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который совершает визит в Молдову по ее приглашению.

Основной темой беседы стала реформа юстиции.

Сказала во время встречи, что мы создали коалицию с народом Республики Молдова и хотим восстановить доверие людей к государственным институтам и правосудию. К сожалению, мы потеряли много времени, и благодаря заявлениям и действиям некоторых политиков государственные учреждения были дискредитированы. Реформа должна сделать правосудие функциональным и вернуть его на службу народу, – сказала спикер.

Она также отметила, что сегодняшний проект реформы правосудия учитывает поправки Венецианской комиссии, и заявила о готовности к дальнейшему сотрудничеству.

Кроме того, председатель парламента сообщила, что правоохранительные органы работают над возвращением украденного миллиарда и наказанием виновных.

Но всё это должно быть совершено без популизма и давления на юстицию со стороны политиков, – подчеркнула она.

В то же время председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио подтвердил открытость к сотрудничеству и также выразил мнение, что необходима конструктивная позиция всех политических партий, направленная на обеспечение высших интересов страны.