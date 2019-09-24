Спикер встретилась с председателем Национальной ассамблеи Венгрии

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Зинаида Гречаный поблагодарила Венгрию за поддержку и высказалась за более активное сотрудничество на экономическом и парламентском уровнях на встрече с председателем Национальной ассамблеи Венгрии Ласло Кёвером.

Гречаный подчеркнула, что Республика Молдова продвигает сбалансированную внешнюю политику, и позиция властей заключается в том, чтобы искать точки общего интереса в сотрудничестве как с внутренними, так и с внешними партнерами. Она пригласила представителей венгерского бизнеса в Молдову и выступила за расширение торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Со своей стороны председатель Национального собрания Венгрии объявил о полной поддержке Будапешта Республики Молдова как на двустороннем уровне, так и в рамках Европейского союза. По словам Кёвера, в истории бывают моменты, когда необходимо объединить усилия, этого не так легко достичь, но Республика Молдова добилась успеха. Он заявил, что Венгрия – надежный партнер Молдовы, и пригласил спикера молдавского парламента посетить Будапешт с официальным визитом.

Встреча состоялась на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии “Большая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство”, который проходит 23-24 сентября в Нур-Султане. В мероприятии принимают участие председатели парламентов из 65 стран Европы и Азии, а также руководители 14 крупнейших международных и межпарламентских организаций.