Спикер встретилась с главой делегации ЕС в РМ (ФОТО)

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Председатель парламента встретилась сегодня с Петером Михалко, главой делегации Европейского союза в Республике Молдова.

Во время встречи стороны рассмотрели основные темы повестки парламента и обменялись мнениями по актуальным вопросам.

⁃ Подтвердила решимость властей принять все законы, одобренные при подписании Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз, и отметила открытость для дальнейшего сотрудничества в области европейской интеграции, – написала Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.