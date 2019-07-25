Спикер встретилась с 18 послами стран-членов ЕС (ВИДЕО, ФОТО)

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Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сегодня встретилась с 18 послами стран-членов ЕС, аккредитованными в Кишиневе. Участники встречи обсудили результаты визита спикера в Брюссель, в Европейский парламент.

Зинаида Гречаный представила ретроспективу переговоров с Председателем Европейского парламента Дэвидом-Марией Сассоли и отметила, что подтвердила позицию Республики Молдова в продвижении сбалансированной внешней политики. Также она рассказала о существующих межпарламентских связях и перспективе двустороннего сотрудничества.

– Это была очень хорошая дискуссия, в которой подчеркивалось, что Соглашение об ассоциации с ЕС должно стать функциональным, а все действия должны предприниматься в интересах народа, – отметила спикер.

В свою очередь глава делегации Европейского союза в Кишиневе Питер Михалко высоко оценил сильный сигнал, подтвержденный на встрече с председателем Европейского парламента, за приверженность выполнению Соглашения об ассоциации.

– Мы полностью поддерживаем вас в этом процессе, – сказал Михалко.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с институциональными реформами, всеобщими местными выборами, последующими двусторонними отношениями и т. д.