Спикер также поздравила молдавских дипломатов с их профессиональным праздником

Спикер также поздравила молдавских дипломатов с их профессиональным праздником

В День дипломатического работника председатель парламента искренне поздравила дипломатический корпус Республики Молдова и выразила слова благодарности за продвижение интересов нашей страны за рубежом и защиту прав наших граждан по всему миру.

– Молдова будет и дальше проводить сбалансированную внешнюю политику, основанную на хороших отношениях со всеми зарубежными партнерами, и вы играете жизненно важную роль в достижении этой цели. Желаю вам выдающихся достижений, успешного выполнения миссий на благо Республики Молдова и граждан страны, – добавила она. 

Ранее с поздравлениями выступили президент и премьер-министр.

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