Спикер: Пусть этот теплый весенний день ознаменует начало перемен к лучшему!

Спикер: Пусть этот теплый весенний день ознаменует начало перемен к лучшему!

Сегодня мы отмечаем Вербное воскресенье – главный праздник, предвещающий скорое наступление Пасхи. С ним всех жителей нашей страны поздравила и председатель парламента, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный. 

– В условиях чрезвычайного положения, в этом году мы не можем пойти в церковь с веточками вербы и не можем присутствовать на службе так, как это принято в такой большой и светлый праздник. В этом году мы должны остаться дома и молиться из дому – за наших близких, за медицинских работников, борющихся с коронавирусом на передовой, и ждать прихода Святой пасхи, – отметила она. 

Гречаный также поздравила всех католиков Республики Молдова с Католической пасхой, пожелав, чтобы этот теплый весенний день принес всем здоровье, душевное богатство и ознаменовал начало перемен к лучшему.

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