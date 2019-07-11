Спикер провела встречу с зампомощника Госсекретаря США (ФОТО)

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Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом в Кишиневе.

В ходе встречи спикер сделала ретроспективу недавних общественно-политических событий в Молдове и остановилась на приоритетах парламентской повестки до конца летней сессии. В частности, она отметила действия по отбору судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и директора Национального антикоррупционного центра.

Во время встречи были обсуждены также вопросы приднестровского урегулирования, местных выборов в Молдове осенью этого года, налоговой децентрализации и экономической стабильности. Заместитель помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии положительно оценил развитие событий в Молдове после преодоления политического кризиса.

Во встрече приняли участие Посол США Дерек Хоган, вице-спикеры парламента Молдовы Ион Чебан и Михай Попшой, а также генеральный секретарь законодательного органа Адриан Албу.