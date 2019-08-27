Спикер провела встречу с участниками программы “DOR” (ФОТО)

Спикер провела встречу с участниками программы “DOR” (ФОТО)

Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный сегодня пообщалась с участниками программы “DOR: Диаспора. Истоки. Возвращение”, которые посетили парламент.

– Приветствовала их на родной земле, откуда уехали их родители, и куда, мы надеемся, они еще вернутся. Пожелала ребятам успехов и сил, чтобы вместе с родителями внести вклад в модернизацию страны, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

Третий год подряд парламент принимает участников программы “DOR”, которая проводится ежегодно в августе. В этом году программа действует с 19 по 28 августа и объединяет 120 детей из 22 стран. Цель летнего лагеря программы “DOR” – предоставить возможность детям и молодежи из диаспоры посетить страну своего происхождения, узнать национальные ценности и традиции, приобрести друзей.

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