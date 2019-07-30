Спикер провела встречу с руководством Национальной конфедерации работодателей Молдовы (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с руководством Национальной конфедерации работодателей Молдовы. Во время встречи стороны обсудили важнейшие проблемы в экономике и обменялись мнениями об оптимальных решениях для обеспечения развития страны.

– Высказалась за эффективное сотрудничество между партнерами по развитию и властями, отметив важность конструктивного и открытого диалога. Кроме того, рассказала о законопроектах, которые будут рассмотрены в парламенте в ближайшем будущем, – подчеркнула спикер на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

В ходе беседы стороны были единодушны в отношении необходимости обеспечения среднесрочной финансовой стабильности и предсказуемости.