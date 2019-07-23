Спикер провела встречу с представителями посольства США и Агентства США по международному развитию (ФОТО)

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Председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с представителями посольства США и Агентства США по международному развитию (USAID).

Спикер поблагодарила Агентство USAID и американских партнеров за содействие и подтвердила необходимость поддержки проектов, способствующих устойчивому развитию страны. Она предложила также рассмотреть возможность создания совета доноров во избежание дублирования поддержки.

В ходе беседы обсудили проекты, реализуемые USAID в Республике Молдова, возможности оказания технической и финансовой помощи и будущие приоритеты сотрудничества, включая укрепление демократического управления в парламенте, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США Дерек Хоган, вице-председатель Парламента РМ Ион Чебан, депутаты законодательного органа.