Спикер провела встречу с председателем Совета по конкуренции

Спикер провела встречу с председателем Совета по конкуренции

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Марчелом Рэдуканом, председателем Совета по конкуренции – независимым органом публичной власти, ответственным перед законодательным органом.

Марчел Рэдукан представил спикеру предварительный отчет о деятельности учреждения в 2019 году и вкратце рассказал об успехах и трудностях, с которыми сталкивается Совет по конкуренции. В ходе беседы была отмечена необходимость активизации сотрудничества с другими компетентными органами с целью упорядочения деятельности учреждения, направленной на обеспечение соблюдения законодательства в области конкуренции.

– Заверила председателя Совета в полной поддержке и открытости парламента, подчеркнув, что законность и справедливость учреждения должны быть основой, а конечной целью – защита добросовестной конкуренции и интересов потребителя, – отметила Гречаный. 

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