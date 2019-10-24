Спикер провела встречу с председателем ПАСЕ

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Находящаяся в Страсбурге в связи с участием в Европейской конференции председателей парламентов “Наш общий европейский дом: следующие 70 лет” спикер Зинаида Гречаный провела в четверг, 24 октября, двустороннюю встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Гречаный приветствовала партнерство Республики Молдова с Советом Европы и ПАСЕ, а также отметила заинтересованность, с которой постоянно наблюдают за событиями в нашей стране.

– Мы считаем экспертизу, предоставленную структурами Совета Европы, полезной и незаменимой в усилиях по продвижению внутренних реформ, – подчеркнула спикер.

Председатель законодательного форума также отметила, что молдавские власти, в том числе парламентское большинство, прилагают дальнейшие усилия для завершения процедуры мониторинга нашей страны со стороны ПАСЕ и перехода на другой уровень взаимодействия. Зинаида Гречаный высоко оценила усилия ПАСЕ по оценке ситуации в Молдове после политического кризиса июня 2019 года и по разработке отчета “Функционирование демократических институтов в Республике Молдова”.

Европейская конференция председателей парламентов “Наш общий европейский дом: следующие 70 лет” проходит во Дворце Европы и объединяет спикеров 47 государств-членов Совета Европы и стран-партнеров или обладающих статусом наблюдателя, а также председателей других международных организаций.

Республика Молдова является членом Совета Европы с 13 июля 1995 года, пишет moldpres.md.