Спикер провела встречу с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ФОТО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии “Великая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство”.

Во время беседы стороны обсудили необходимость использования существующих механизмов и инструментов, в том числе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в процессе разработки и реализации реформ. Отдельно были рассмотрены вопросы деятельности Центральной избирательной комиссии, прав человека и урегулирования приднестровской проблемы.