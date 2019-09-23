Спикер провела встречу с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ФОТО)

Спикер провела встречу с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ФОТО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии “Великая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство”.

Во время беседы стороны обсудили необходимость использования существующих механизмов и инструментов, в том числе Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в процессе разработки и реализации реформ. Отдельно были рассмотрены вопросы деятельности Центральной избирательной комиссии, прав человека и урегулирования приднестровской проблемы.

– Обсудили реформу правосудия, инициированную молдавскими властями, а также «дорожную карту» правительства, которая устанавливает приоритеты на следующий период. Отметила, что мы открыты для сотрудничества. Несмотря на то, что в прошлом были сложные времена, но сейчас есть большие возможности, – подчеркнула Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети. 

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