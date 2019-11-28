Спикер провела встречу с постоянным координатором ООН в Молдове (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ встретилась сегодня с Саймоном Спрингеттом, постоянным координатором Организации Объединенных Наций в Республике Молдова.

Спикер приветствовала назначение Саймона Спрингетта на эту должность и выразила открытость к сотрудничеству для эффективного достижения общей повестки дня, в том числе в том, что касается поддержки эффективной координации внешней помощи Молдове.

Она также отметила, что на протяжении многих лет Организация Объединенных Наций была важным партнером Республики Молдова и граждан страны.

– Это является основанием для нашей благодарности и основой дальнейшего развития нашего сотрудничества, – подчеркнула Гречаный.