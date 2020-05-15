Спикер провела встречу с послом Венгрии в Молдове

0

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в нашей стране Шандором Сабо. Стороны рассмотрели динамику молдо-венгерских связей, подтвердив наличие очень хороших отношений дружбы и сотрудничества между двумя государствами.

– Поблагодарила Венгрию за постоянную и искреннюю поддержку Республики Молдова в различных областях, в том числе на международном уровне. Подчеркнула важность поддержки Венгрии в борьбе с пандемией и высоко оценила тот факт, что министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто сопровождал предоставленную помощь в Кишинев. Отметила, что в нынешних условиях как никогда важно поддерживать продуктивный диалог с государствами-партнерами Молдовы, – написала Гречаный по итогам проведенной встречи на своей странице в соцсети.

В контексте внутриполитической ситуации спикер подчеркнула, что политическая стабильность в настоящее время является жизненно необходимой для эффективного управления кризисом COVID-19 и для здоровья граждан.

Со своей стороны Шандор Сабо отметил восходящий характер молдо-венгерских отношений в различных областях. Посол выразил надежду на скорейшее преодоление пандемического кризиса, с тем чтобы процессы взаимодействия и все ранее инициированные проекты между Венгрией и Республикой Молдова могли быть полностью возобновлены.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.